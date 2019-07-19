Инфляция в Сибири замедлилась в июне до 5,1%

Годовая инфляция в Сибири в июне 2019 года составила 5,1% после 5,4% в мае, следует из аналитики сибирского ГУ Банка России. По оценкам экспертов организации, продовольственная инфляция замедлилась во всех регионах Сибирского федерального округа с 6,7% в мае до 6% в июне.

Наибольшее влияние в замедление внесли цены на овощи. «Благодаря хорошей погоде раньше поступили в продажу капуста, огурцы и помидоры свежего урожая. Капуста, которая ускоренно дорожала в последние месяцы, в июне в Сибири стоила на 16% меньше, чем год назад. Дешевле, чем в прошлом году, оставались картофель и свекла за счет больших запасов урожая 2018 года»,— говорится в сообщении сибирского Банка России. При этом, отмечают аналитики, увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и виноград, так как импортеры перераспределили продукцию на другие рынки сбыта. Макаронные изделия в июне подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом, сливочное масло — на 6,1%.

Годовая инфляция непродовольственных товаров в Сибири снизилась до 3,7% в июне после 3,9% в мае. Основной вклад в замедление внесли цены на моторное топливо.

В июне 2019 года минимальная годовая инфляция среди сибирских регионов сохранялась в Республике Алтай (2,4%). Также ниже среднероссийского уровня инфляция зафиксирована в Тыве (3,6%), Алтайском крае (4,4%) и Новосибирской области (4,5%). По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2019 года составит 4,2-4,7%.

Оксана Павлова