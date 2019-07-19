Краснодар стал лидером среди городов Юга России в рейтинге конкурентоспособности

Согласно рейтингу конкурентоспособности, составленном федеральным Департаментом экономического развития, инвестиций и внешних связей, столица Кубани стала лидером по 17 из 34-х показателей.

В частности, Краснодар лидирует по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям (23,4 млрд руб.). Первое место город занимает по обороту розничной торговли крупных и средних организаций (48,5 млрд руб.), по обороту розничной торговли в расчете на одного жителя (48,2 тыс. руб.), по объему реализованной продукции крупными и средними организациями общественного питания (2,1 млрд руб.), по объему платных услуг крупных и средних организаций (36,8 млрд руб.), по объему платных услуг в расчете на одного жителя (36,6 тыс. руб.), а также по уровню среднемесячной зарплаты по крупным и средним предприятиям (45 457 руб.).

По всем этим показателям Краснодар значительно опережает Ростов-на-Дону, Волгоград, Майкоп и Астрахань.

Василий Хитрых