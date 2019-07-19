Группа ЛСР продала компании «СиБ-центр» свой завод ЖБИ в Рыбацком

Группа ЛСР закрыла сделку по продаже производственного комплекса ООО «ЛСР.железобетон», расположенного на Тепловозной улице в Невском районе Петербурга. Теперь этот актив на 100% принадлежит компании ООО «СиБ-центр», подконтрольной предпринимателю Александру Семенову, сообщает «Фонтанка.ру».

Как пояснили в ЛСР, продажа завода ЖБИ в Рыбацком, производственная мощность которого составляет 126 тыс. куб. м в год, является частью стратегии по избавлению от избыточных мощностей. В компании отметили, что в настоящий момент у нее осталось два крупных предприятия по производству железобетонных изделий в Петербурге и Екатеринбурге, которые полностью покрывают потребности группы.

Отметим, что о возможной продаже «ЛСР.железобетон» компании «СиБ-центр» “Ъ-СПб” писал еще в апреле.