Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

Росгидромет составил перечень городов, в которых в 2018 году был зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. В него вошли 22 города с общей численностью населения 5,1 млн человек, сообщает RT.

Отмечается, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России, и в большинстве из них находятся предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.

В перечень вошли: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. При этом из списка, в сравнении с 2017 годом, были исключены Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область).

В марте Greenpeace и швейцарская аналитическая компания AirVisual сообщили, что почти в 2 тыс. городов мира уровень загрязненности воздуха превышает допустимый. В исследование вошли четыре российских города. Худшие показатели у Красноярска — 23,1 мкг/кубометров, город находится в рейтинге на 586-м месте, и он ухудшил свои позиции по сравнению с 2017 годом.