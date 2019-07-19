Жители Челябинской области получат 286 бесплатных земельных участков в этом году

Министерство имущества и природных ресурсов региона подготовило перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в этом году. Всего в него включены 286 наделов, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь земли, предоставляемой гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, составляет 26,29 га. Больше всего участков планируется выдать в Магнитогорске, Красноармейском и Каслинском районах.

Напомним, бесплатные участки в порядке очереди могут получить многодетные и молодые семьи, жители сельских территорий, ветераны боевых действий, обманутые дольщики и другие категории граждан.