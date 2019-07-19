Суд принял иск о признании «Ростовского завода специальных сплавов» банкротом

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск о признании банкротом ООО «Ростовский завод специальных сплавов». Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Иск подала в прошлом месяце налоговая служба. Сумма исковых требований составляет более 16 млн руб. Как пояснили в пресс-службе суда, у предприятия образовалась задолженность по выплате налогов за 2017–2018 год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовский завод специальных сплавов» зарегистрировано в Новочеркасске в 2013 году. Бенефициаром и гендиректором является Александр Комочков. Основной вид деятельности предприятия — литье металлов. Выручка предприятия в 2017 году составила 136,5 млн руб.

Кристина Федичкина