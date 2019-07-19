Наниматель киллера, скрывавшийся шесть лет от правосудия, пойдет под суд

В Красноярске перед судом предстанет 37-летний заказчик попытки убийства, скрывавшийся от правосудия больше шести лет. По данным прокуратуры Красноярского края, местный житель еще в 2012 году нанял за вознаграждение своего знакомого для организации убийства. Соучастники изготовили оружие, собрали информацию о передвижениях и привычках жертвы. Однако при попытке нападения жертва оказала сопротивление стрелявшему и задержала его.

Несостоявшийся киллер осужден к длительному сроку лишения свободы. Организатор попытки убийства был объявлен в розыск. В 2019 году правоохранительные органы установили его местонахождение, сейчас он задержан и находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в организации покушения на убийство (ст. 33, ст. 30 и ст. 105 УК РФ), а также незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) и его незаконное ношение (ст. 222 УК РФ). Дело рассмотрит по существу Октябрьский райсуд Красноярска.

Илья Николаев