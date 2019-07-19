Праздник уральских заводов

В третье воскресенье июля в России традиционно отмечается День металлурга. В честь праздника в городах Свердловской области в выходные будут организованы выставки и конкурсы, на концертных площадках выступят A-Dessa, Reflex, 5sta Family, Григорий Лепс, Игорь Николаев и другие исполнители.

Во многих городах Свердловской области градообразующие предприятия это металлургические заводы, поэтому ко Дню металлурга на Урале очень трепетное отношение. В Верхней Пышме, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Полевском, Красноуральске и Карпинске он совпадет с празднованием Дня города.

В Ревде вся программа праздника организована на площадке парка дворца культуры. В нее входит гоночное шоу от команды российского чемпиона «Дакара-2017» в категории квадроциклов, а также победителя ралли «Шелковый путь» в классе багги Сергея Карякина. На вечернем концерте в городе выступят бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, шансон-исполнитель Жека и трио 5sta Family.

19 июля в Краснотурьинске выступят группа A-Dessa во главе со Стасом Костюшкиным и диджей Леонид Руденко. В Парке влюбленных для подростков будут организованы зоны с баланс-бордами, мастер-классы по игре на необычных музыкальных инструментах, мастер-классы по битбоксу и брейку. В конце развлекательной программы с граффити-шоу выступит стрит-арт художник из Екатеринбурга Денис Благо.

В ДК НТМК Нижнего Тагила 19 июля пройдет праздничный вечер «Стальная надежность России», на котором выступит эстрадный певец Авраам Руссо. Попасть туда смогут по пригласительным билетам только сотрудники предприятия. 20 июля в честь праздника «Евраз» проведет для тагильчан летний автоквест, главный приз которого составит 25 тыс. руб.

В Каменске-Уральском 19 июля на площади Ленинского комсомола выступит Ирина Нельсон и группа Reflex. 20 июля по улице Кадочникова проедут участники велопробега, на площади у ДК «Современник» состоится фестиваль окрошки, а на площади Ленинского комсомола пройдет городской конкурс караоке и концерт «Ритмы галактики».

Верхняя Пышма будет отмечать 165-летие, а ее градообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) — 85-летний юбилей. На городском стадионе в субботу будет организовано карнавальное шествие «Юбилейный сувенир». В сквере у малого фонтана начнет работу ярмарка декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции. На площади у дворца спорта УГМК пройдет детская велогонка, а также командное первенство по силовому экстриму. Финальной точкой Дня металлурга в Верхней Пышме станет панорамный 10-минутный фейерверк высотой до 200 метров.

Лучших сотрудников Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ) будут чествовать в преддверии праздника. Многие будут отмечены корпоративными, отраслевыми и региональными наградами, а также благодарностями и знаками отличия. Сотрудники и руководители компании, а также студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» примут участие в спортивных соревнованиях по волейболу и мини-футболу, семейных и молодежных развлекательных программах. Праздничные мероприятия завершат концерт поп-певицы Мари Краймбрери и фейерверк.

В Серове на улице Ленина от Преображенской площади до школы №27 будет работать интерактивная зона «Серовский Арбат». Работники ПАО «Надеждинский металлургический завод» покажут архивные и современные видео и фото о заводе, ознакомят с продукцией предприятия. В праздничной программе: концерты творческих коллективов, ярмарка, аттракционы соревнования по различным видам спорта. На Преображенской площади в течение всего дня будет работать Луна-парк. В конце праздника на стадионе ДЮСШ выступят Григорий Лепс и группа «Чили».

В большом зале дворца культуры и техники Северского трубного завода (входит в ТМК) в Полевском 19 июля пройдет торжественный вечер, посвященный Дню металлурга и 280-летию предприятия. На нем выступит группа «Сопрано Турецкого». Вход на него только по пригласительным билетам. Для горожан 19 июля будет организован концерт группы «Прогноз версия», а 20 июля — показательные выступления по мотофристайлу и выступление певца и музыканта Игоря Николаева.

В Красноуральске в рамках Дня города и Дня металлурга пройдут карнавальное шоу «В мире чудес» и научное шоу «Профессор Крио». На концерте в честь праздника выступят певица Жасмин и группа «Город 321».

На главной сцене Карпинска 20 июля выступят французский диско-дуэт Ottawan, группа Bogachi, участник группы «Динамит» Илья Зудин, певец Niletto и DJ ЭндиЭнди.

Мария Деменева