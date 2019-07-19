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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Частный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Subaru 18 июля около 16:30 на трассе Перевоз – Шатки в Нижегородской области. В результате происшествия пострадали семь человек, включая водителя автомобиля. Двое из них госпитализированы, сообщает УГИБДД по региону. По информации регионального ГУ МЧС, пострадали шестеро.

По предварительной информации УГИБДД, столкновение произошло по вине водителя автобуса. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Анастасия Еремина


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