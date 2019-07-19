«Башавтотранс» пополнил автопарк

15 июля текущего года на площадке ГУП «Башавтотранс» в торжественной обстановке состоялась передача новых автобусов марки НЕФАЗ-5299-17-52. Мероприятие прошло с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова, исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Раифа Абдрахимова, а также заместителя председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азата Калимуллин. Междугородние автобусы большого класса рассчитаны на 44 посадочных места, их общая вместимость — 71 пассажир. Они оснащены компонентами ведущих российских и мировых производителей и зарекомендовали себя как надежный, комфортный и безопасный транспорт на межрегиональных перевозках.

Автобусы являются одним из флагманов крупнейшего автогиганта Российский Федерации и одного из лидеров по производству пассажирского транспорта — ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия ПАО «КАМАЗ» (входит в состав ГК «Ростехнологии»).

По условиям государственного контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, автобусы дополнительно укомплектованы климат-контролем, тахографом, системой навигации GPS/ГЛОНАСС, а также информационным комплексом, состоящим из рейсоуказателя, речевого информатора, бегущей строки.

Поставку первой партии и передачу 20 ключей, в присутствии исполняющего обязанности генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, лично провел врио главы Башкирии Радий Хабиров, при этом пообщавшись с водителями.

На этой поставке пополнение парка «Башавтотранса» не останавливается, и уже в ближайшее время в парк поступит еще шесть автобусов НЕФАЗ-529-17-52, а также 74 автобуса марки НЕФАЗ-5299-30-56, которые встанут на маршрутную сеть Уфы и будут обслуживать нужды города.

Автобусы НЕФАЗ-5299-30-56 большого класса городского назначения оснащены газовыми двигателями собственного производства марки «КАМАЗ». Газовые автобусы в Уфе должны увеличить возможности «Башавтотранса» по обновлению парка, улучшить условия перевозки и комфорт пассажиров. Это более экологически чистый транспорт по сравнению с привычными аналогами, использующими дизельное топливо.

Все эти меры являются составной частью программы по обновлению и расширению парка «Башавтотранса».

Государственные контракты на поставку гострансу Башкирии в общей сложности ста автобусов выиграло московское АО «ВОСТОКАВТОТРАНС», являющееся официальным дилером ПАО «КАМАЗ» по реализации и продвижению пассажирского транспорта.

Общая стоимость двух контрактов составляет 683,9 млн руб. Тендеры были проведены в конце 2018 года, поставка должна пройти в этом году. Учитывая выполнение ПАО «КАМАЗ» крупных поставок в Москву на текущий год и 2020 год для нужд ГУП «Мосгортранс» (нужно поставить в общей сложности более одной тыс. городских автобусов большого класса и электробусов), ПАО «КАМАЗ» (ПАО «НЕФАЗ») изготовит необходимую партию автобусов для Башкирии в установленные сроки.