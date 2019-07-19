В Ставрополе за нарушение пожарной безопасности закрыли три заправки

Судебные приставы Ставрополя приостановили деятельность трех заправок из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

«В ходе проверки АЗС было выявлено значительное количество нарушений законодательства о пожарной безопасности, после чего районная прокуратура обратилась в суд с требованием о приостановлении деятельности заправочных станций»,- говорится в сообщении.

Получив исполнительный лист, судебные приставы выехали на заправки и перекрыли вентили подачи топлива из резервуаров. Кроме того, они опечатали кассовое оборудование, колонки и пистолеты на каждой заправке.Когда владельцы заправок устранят нарушения, АЗС смогут возобновить работу.

Дарья Голякова