Новые модели Citoren получат 30-дюймовые колеса

Компания Citroen намерена использовать в своих новых моделях 30-дюймовые колесные диски, сообщает Autocar со ссылкой на главу французского автопроизводителя Линду Джексон.

«Людям становится скучно, а электромобили открывают нам больше возможностей для создания необычных машин, — пояснила госпожа Джексон. — Я верю, что мы сможем заимствовать у Citroen 19_19 для серийных машин как минимум колеса».

Напомним, беспилотный электрический концепт-кар Citroen 19_19, посвященный 100-летию французского автопроизводителя, был представлен в мае 2019 года.