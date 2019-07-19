В Татарстане планируют пересмотреть нормативы накопления мусора

В Татарстане планируют пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов — инициатором изменений стал Совет по предпринимательству при президенте Татарстана и институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей, пишет «Татар-информ». По словам исполняющего обязанности бизнес-омбудсмена Венеры Камаловой, «норматив явно завышен», поэтому совет представит главе республики Рустаму Минниханову предложение о пересмотре.

Инициативу уже поддержали региональный Минстрой, Госкомитет Татарстана по тарифам, республиканское управление Росприроднадзора РФ и Центр социально-экономических исследований республики.

Точных сроков изменения нормативов не называется, однако в УК «ПЖКХ», региональном операторе по вывозу в западной зоне Татарстана, уверены, что «это небыстрый процесс». «Сначала 1 год — 4 сезона замеры фактического накопления ТКО должна будет производить специализированная организация»,— объяснили в управляющей компании.

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане представители малого и среднего бизнеса на совете по предпринимательству в апреле просили пересмотреть нормативы, по которым формируется тарифная сетка на вывоз мусора. В частности, глава Ассоциации рестораторов Татарстана Галина Шарафутдинова рассказала, что заведения общепита теперь оплачивают исходя из количества посадочных мест: «Это не всегда корректные расчеты, потому что трафик посетителей в ресторанах разный. В точках фастфуда — это один поток, в ресторанах — другой».

“Ъ-Казань”