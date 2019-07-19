Башкирия не нашла поставщиков коммунальной техники на 184 млн рублей

Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития не смог отобрать на аукционе поставщиков коммунальной техники для 30 муниципалитетов республики — 28 районов, Нефтекамска и Янаула. С поставщиками планировалось заключить контракт стоимостью 184,68 млн руб., но из двух поступивших на аукцион заявок госзаказчик ни одну не допустил, признав их несоответствующими условиям.

Контракт предполагал поставку 23 средних автогрейдеров, шести колесных экскаваторов-погрузчиков среднего класса грузоподъемности и одного тяжелого автогрейдера для Альшеевского района по цене от 4,9 млн до 9 млн руб.

Майя Иванова