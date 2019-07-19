На трассах в Челябинской и Курганской областях из-за жары снова запретят движение большегрузов

На участках трасс от Башкортостана до Казахстана в Челябинской и Курганской областях введут ограничение движения большегрузов. Запрет будет действовать с 13:00 до 22:00 сегодняшнего дня из-за жары, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Сегодня в Челябинской и Курганской областях прогнозируется повышение температуры воздуха до 32-36 градусов. В такую погоду тяжеловесные автомобили разрушают асфальтовое покрытие. Движение большегрузов будет закрыто на федеральной трассе М-5 «Урал» от границы Башкирии до Челябинска и на трассе Р-254 «Иртыш» от Челябинска до границы с Казахстаном.