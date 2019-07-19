Суд прекратил производство по делу о банкротстве башкирской птицефабрики группы «Русское зерно»

Арбитражный суд Башкирии 16 июня прекратил производство по заявлению челябинского АО «Развитие оптимальных стратегий инвестирования в энергетике», которое требовало признать несостоятельным АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу «Русское зерно» — «Русгрэйн»). Требования к должнику истец оценивал в 826 тыс. руб. После подачи этого заявления птицефабрика погасила долг, следует из материалов дела. Суд определил взыскать с ответчика 6 тыс. руб. госпошлины, которую оплатил истец.

В феврале суд вернул заявление о признании «Турбаслинских бройлеров» несостоятельными, которое направляла туймазинская строительная монтажная компания «Вавилон»: после обращения кредитора в суд ответчик также оплатил долг.

Птицефабрика «Турбаслинские бройлеры» специализируется на выращивании цыплят-бройлеров. В 2018 году объем исполнительных производств в отношении предприятия, по данным Kartoteka.ru, превысил 3 млн руб. Стоимость чистых активов АО на начало 2018 года оценивалась в 740,5 млн руб.

Ирина Самойлова