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На Дону председателя кооператива оштрафовали за порчу земли

Председателя СПК «Советский» в Орловском районе Ростовской области оштрафовали на 50 тыс. руб за порчу земли сельхозназначения (ч.2 ст.8.7 КоАП РФ), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», речь идет об Али Джафарове.

Инспекторы Россельхознадзора установили, что на принадлежащем предпринимателю участке ранее складировали бытовые отходы. Предприниматель вывез их с территории, однако на площади 1,8 тыс кв. м. остались следы химического загрязнения. На земле присутствовали нехарактерные пятна и следы горения.

Дарья Голякова


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