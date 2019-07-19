Софинансирование расходов Нижегородской области из бюджета РФ увеличат к 2022 году

Правительство РФ утвердило предельный уровень софинансирования расходных обязательств каждого субъекта России на 2020-2022 годы. Для Нижегородской области он сохранится на уровне 74% на 2020 и 2021 годы, а в 2022 году вырастет до 76%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Предельное софинансирование расходов Мордовии в ближайшие два года сохранится на уровне 80%, а в 2022 году вырастет до 86%. В Кировской области максимальный уровень дотаций сохранится на уровне 95% до 2021 года, а затем снизится до 94%. Максимальный предельный уровень финансирования – 95% – предусмотрен к 2022 году для Алтая, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Тывы, Чечни, Камчатского, Ставропольского края и Чукотского автономного округа. Минимальный предельный уровень в 5% установлен для Москвы. Ямало-Ненецкий округ получит не более 15% к 2022 году, а Сахалинская область – не более 23%.

Предельные показатели устанавливают в целях обеспечения стабильности и предсказуемости механизма предоставления целевых межбюджетных трансфертов и сохранения стимулов к экономическому росту, говорится в сообщении Правительства РФ.

Анастасия Еремина