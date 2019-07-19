«Агро-Белогорье» увеличила производство свинины на 11%

Свиноводческая группа компаний «Агро-Белогорье» по итогам первой половины 2019 года увеличила производство свинины на 11,4% к первым шести месяцам 2018 года и на 3,2% превысила производственную программу. В компании сообщили, что за первое полугодие отгружено более миллиона голов, среднемесячное поголовье увеличилось на 5,7% до 1,22 млн животных. Конверсия и общий падеж к среднемесячному поголовью незначительно увеличились, однако падеж остался в пределах нормы, подчеркивают в компании. При этом вырос и среднесуточный привес по стаду. Напомним, в 2018 году «Агро-Белогорье» впервые отгрузила более 200 тыс. т свиней (213,5 тыс. т). В 2019 году группа планирует увеличить объем до 228 тыс. т. Дополнительный объем может быть получен за счет выхода на проектные мощности новых площадок.

Как в Воронежской области запускали предприятие по переработке свинины — в материале “Ъ-Черноземье” «Мы сможем использовать труд женщин».

Олег Мухин