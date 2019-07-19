В Самаре заведующей детсадом назначили три года условно за дачу взятки

В Самаре суд вынес приговор заведующей детским садом Ольге Минаковой, признав ее виновной в даче взятки ( п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие и суд установили, что с октября 2014 года по март 2017 года Ольга Минакова передавала должностным лицам департамента образования администрации Самары взятки в размере от 4 до 8 тыс. руб. ежемесячно за общее попустительство по службе, а всего на общую сумму – 180 тыс. руб.

Суд назначил Минаковой наказание в виде лишения свободы на три года условно.

Ани Айвазян