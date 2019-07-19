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Реконструкция привокзальной площади аэропорта Толмачево завершится до конца 2019 года

Работы по реконструкции привокзальной площади аэропорта Толмачево завершатся до конца 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта. Как писал “Ъ”, в июне генеральным подрядчиком проекта выбрана строительная компания ООО «ЛМС». Стоимость контракта составляет 1,1 млрд руб.

Подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса аэропорта, проект которого будет реализован в 2025 году. Инвестиции в проект составят 20 млрд руб.

К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 6 млн пассажиров.

Подробнее о планах по развитию аэропорта Толмачево — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова


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