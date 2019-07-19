Иск «Чистого Города» к властям Ростова оставили без рассмотрения

Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения исковое заявление ГК «Чистый Город» к департаменту имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова, следует из документа в картотеке суда. Такое решение суд принял из-за неоднократной неявки представителей «Чистого Города» на заседания, в том числе и по вызову суда.

«Истец не обеспечил явку представителя в судебные заседания 24 июня и 17 июля 2019 года. Суд уведомил истца, что в случае неявки исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения. Таким образом, поскольку истец повторно не явился в судебное заседание и не направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, суд полагает об утрате им интереса к рассмотрению спора», - сказано в определении суда.

Напомним, ГК «Чистый Город» в апреле этого года подала иск к ДИЗО Ростова на 28 млн руб. Эта сумма является задатком, который предприятие выплатило администрации в 2018 году за право аренды участка площадью 15,7 га, расположенного неподалеку от микрорайона Левенцовка в Ростове-на-Дону. Группа получила этот участок в аренду для строительства мусороперерабатывающего комплекса.сроком на пять лет на конкурсе, выступив единственным его участником. При подготовке участка к строительству группе стало известно, что он не может быть использован по назначению, из-за того, что находится на приаэродромной территории.

Подробнее об иске ГК «Чистый город» читайте в материале “Ъ-Юг” «Инвестор запросил кэшбэк»

Дарья Голякова