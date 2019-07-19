В Кудымкаре из-за паводка подтопило один из микрорайонов

В Кудымкаре зафиксирован пик паводка. Об этом сообщает газета «Парма новости». Сегодня утром из берегов вышла река Иньва, уровень воды в реке превысил отметку в 5 метров. На 8 часов утра он составлял 515 см. Водой подтоплен один из районов Кудымкара – Нахаловка. 17 июля в связи с повышением уровня воды в Иньве кудымкарские власти ввели режим повышенной готовности.

По данным краевого МЧС, по состоянию на 19 июля в результате паводка на территории Пермского края остаются подтопленными 59 придомовых территорий. В Гайнском районе вода подтопила 21 придомовую территорию с населением 61 человек. Размыты пять деревянных автомобильных мостов-настилов, два участка автомобильных дорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта. По данным участкам возможен проезд грузовой техники высокой проходимости. В Кудымкарском городском округе и районе подтоплены 38 придомовых территорий с населением более ста человека.