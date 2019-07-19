Геленджик занял второе место в России по самой высокой средней площади квартир

Средняя площадь квартир на первичном рынке Геленджика в первом полугодии 2019 года составила 59,8 кв. м. Это второй результат среди городов России после Черкесска (73,2 кв. м.).

Согласно исследованию, опубликованному компанией Macon, в ТОП-5 городов с самой высокой средней площадь в новостройках вошли также Сургут (57,8 кв. м), Екатеринбург (55,6 кв. м) и Обнинск (54 кв. м). Анапа находится на 20 месте рейтинга со средней площадью квартир на первичном рынке жилья 48 кв. м, Краснодар – на 23 месте (47 кв. м), Сочи – на 25-м (39,3 кв. м).

Как комментируют в компании Macon, для последнего времени характерна тенденция к сокращению числа многокомнатных квартир и уменьшению их удельной площади, что делает покупку более доступной. В частности, в Сочи популярен формат студий. «На этой неделе Росстат сообщил о том, что реальные доходы населения в первом полугодии снизились на 1,3%. Денег на покупку просторных квартир у населения России все меньше», - говорят эксперты.

Дмитрий Михеенко