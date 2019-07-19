19 июля, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудника ПАО «Кузнецов» оштрафовали на 1 млн рублей за коммерческий подкуп

Начальник управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» Алексей Сусанов признан виновным в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, в феврале виновный в ходе оперативного эксперимента получил от подрядчика завода 500 тыс. руб. за согласование вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору.

Уголовное дело было возбуждено по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Суд назначил Алексею Сусанову наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя