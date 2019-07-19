Кемеровский торговый центр закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Судебные приставы опечатали торговый центр «Я» в Кемерово из-за нарушений требований противопожарной безопасности. Как сообщили “Ъ-Сибирь” очевидцы, сотрудники ведомства перед этим попросили покинуть здание находящихся внутри посетителей. По данным управления судебных приставов по Кузбассу, деятельность объекта приостановлена на неопределенный срок по решению Центрального райсуда Кемерово.

Торговый центр «Я» открылся в Центральном районе 13 лет назад. Он является вторым по величине в Кемерово подобным объектом с площадью 24,5 тыс. кв. м. В нем расположены более 70 магазинов, в которых продают бытовую технику и электронику, мужскую, женскую и детскую одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства и др.

Это не первый крупный ТЦ, который закрывают в Кемерово за последние два года. Так, в апреле 2018 года закрылся ТЦ «Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м, спустя год была приостановлена деятельность крупнейшего ТРЦ «Лапландия» площадью 68 тыс. кв. м. Закрытые ТЦ до сих пор не допустили к эксплуатации.

Юрий Зуев