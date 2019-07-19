Строительство семейного парка на Бору за 600 млн рублей начнут до конца 2019 года

Гендиректор ГК «Города» (близкая к ПАО АФК «Система» –инвестиционной компании Владимира Евтушенкова) Алиса Землянская и глава нижегородского минимущества Сергей Баринов подписали договор аренды земельного участка площадью 7,44 га под строительство семейного парка на Бору. Начать строительство планируется до конца 2019 года, а завершить его – в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы уже на 80% завершили изыскательские работы, приступаем к проектированию, строительство рассчитываем начать в четвертом квартале этого года»,– сообщила госпожа Землянская.

Напомним, проект наделили статусом социального объекта, поэтому компания получила участок без торгов и освобождена от выплат компенсаций за существующую инфраструктуру. Объем инвестиций оценивается в 600 млн руб., из которых 581,3 млн руб. – средства инвестора, остальную сумму рассчитывают получить по программе «Корпорации “МСП”».

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в парке планируется создать спортивные и детские площадки, музейные экспозиции, гастрономическую улицу и интерактивный павильон «Союзмультфильма».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК Города» зарегистрировано в Москве в 2019 году с уставным капиталом в 25 млн руб. Основной является деятельность холдинговых компаний. Гендиректор – Алиса Землянская, собственник учрежденного в феврале ООО «Счастливый город Бор». 60% долей компании принадлежат Евгению Узденову. Его отец Али Узденов является совладельцем ПАО АФК «Система» – нвестиционной компании Владимира Евтушенкова (МТС, МТС-Банк, Segezha Group, ГК «Детский мир» и др.). Еще 40% долей находятся в собственности Сергея Ковалева.

Анастасия Еремина