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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ульяновской области планируют пересмотреть нормативы накопления ТКО

В Ульяновской области ведется работа по пересмотру действующих нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Сергея Морозова сформирована рабочая группа под председательством первого заместителя председателя областного правительства Андрея Тюрина. Тарифы могут быть разграничены для жителей городов и сел. Также рассмотрят возможность применения дифференцированных тарифов для отдельных категорий граждан. Планируется снизить плату коммунальной услуги по вывозу ТКО для тех жителей, которые готовы самостоятельно сортировать отходы и сдавать их на переработку.

Андрей Сазонов


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