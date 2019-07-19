В Ульяновской области планируют пересмотреть нормативы накопления ТКО

В Ульяновской области ведется работа по пересмотру действующих нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Сергея Морозова сформирована рабочая группа под председательством первого заместителя председателя областного правительства Андрея Тюрина. Тарифы могут быть разграничены для жителей городов и сел. Также рассмотрят возможность применения дифференцированных тарифов для отдельных категорий граждан. Планируется снизить плату коммунальной услуги по вывозу ТКО для тех жителей, которые готовы самостоятельно сортировать отходы и сдавать их на переработку.

Андрей Сазонов