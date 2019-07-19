На сотрудницу мэрии Новороссийска возбудили дело за избиение журналистки

Территориальный отдел по Новороссийску СУ СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении работницы городской администрации. Она подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, 23 июня этого года около 12:00 корреспондент новороссийской «Наше Газеты» по заданию главного редактора прибыла на особо охраняемую природную территорию, где прорвало канализационный коллектор, в результате чего нечистоты вытекали в озеро «Соленое». Находящаяся там работник мэрии Новороссийска, якобы пытаясь недопустить съемку коллектора, выхватила из рук журналиста смартфон и ударила ее рукой по голове и передней поверхности грудной клетки, причинив повреждения.

Санкции инкриминируемой чиновнице статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко