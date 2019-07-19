Из-за позднего времени проведения матча «Ростов» — «Спартак» городской транспорт завтра будет работать до 1:00, сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Обслуживать пассажиров будут автобусы на маршрутах: №1, №3, №3А, №4, №5, №6, №7, №16, №22, №26, №34, №42, №45, №47, №49, №51, №58, №60, №65, №67, №70, №71, №78, №80, №83, №90 и №99. На маршруты выйдет 68 дополнительных автобусов.

«Несмотря на позднее время матча, мы ожидаем увидеть более 30 тыс. болельщиков на трибунах нашего стадиона. Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры», — приводит пресс-служба слова президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца.

Для болельщиков с 23:30 до 01:30 также организуют два заказных маршрута от «Ростов Арены» на больших автобусах с западной и восточной части стадиона. Автобус S1 будет отправляться каждые две минуты от подземного пешеходного перехода с западной стороны. Он поедет в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького. Автобус S2 будет ходить с тем же интервалом от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» в центр города до Октябрьской площади с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.

Дарья Голякова