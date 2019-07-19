Мифы и правда об электромобилях

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский перед выходом на рынок первого массового электромобиля от Volkswagen решил рассмотреть все доводы, которые приводят сторонники такого вида транспорта.

Марка Volkswagen вовсю готовится к выпуску своего первого массового электромобиля — модели ID.3. В поддержку проекта компания выпустила дюжину веселых картинок с комментариями, цель которых — развенчать мифы и предрассудки, которые сегодня у нас есть относительно электрической мобильности.

Поскольку тема эта важная не столько в контексте новинки от VW, сколько потому что и правительства отдельных государств, и целые автомобильные концерны считают машины на батарейках единственным способом передвижения дня завтрашнего, есть смысл подробно рассмотреть все мифы и все их опровержения.

Итак, миф первый — электромобили дороги. Volkswagen уверяет нас, что модель ID.3 будет стоить €40 тыс., то есть не дороже дизельного Golf. Это действительно так. Вот только самый доступный Golf с двигателем внутреннего сгорания стоит почти вдвое дешевле. С развитием производства электромобилей цены на аккумуляторные батареи снижаются. Но все равно электромобили все еще стоят значительно дороже своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания. И похоже, что даже высокие розничные цены на электромобили не всегда покрывают их себестоимость.

Посмотрим на главную икону сторонников электропривода — Tesla. С прибылью эта компания закончила только один год за всю свою историю — 2013-й. В 2018 году убыток составил $976 млн. И это при рекордном объеме выручки в $21,4 млрд. С точки зрения цен на электромобили это означает, что реально машина стоит дороже, чем за нее платит покупатель. Кто же доплачивает рабочим за работу, а поставщикам за поставленные детали? Илон Маск берет кредиты и продает акции, то есть пока покупателей Tesla финансируют со стороны.

Volkswagen и другим традиционным производителям автомобилей не нужно искать займы и привлекать инвесторов для запуска производства электромобилей. У компании сегодня достаточная выручка от продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. То есть, по сути дела, за чью-то возможность ездить на электрическом ID.3 заплатит тот, кто купит бензиновый или дизельный Golf.