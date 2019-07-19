СИБУР и «Газпром нефть» консолидировали 100% омского «Полиома»

СИБУР и «Газпром нефть» консолидировали 100% уставного капитала Омского завода полипропилена — ООО «Полиом». Договор о приобретении 50% «Полиома» у группы компаний «Титан» подписало АО «Сибгазполимер» — совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа.

«Приобретение большей доли в ООО «Полиом» позволит нам, продолжая заниматься реализацией продукции предприятия, сфокусироваться на его развитии»,— сказал член правления, исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан. Директор коммерческой дирекции «Газпром нефти» Леван Кадагидзе отметил, что интеграция активов в сегменте нефтепереработки и нефтехимии позволит повысить эффективность использования сырья с нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти».

«Полиом», один из крупнейших производителей полипропилена в России, начал свою работу в 2013 году. В 2014 году на базе «Полиома» было создано совместное предприятие с участием «Газпром нефти» (25%), СИБУРа (25%) и ГК «Титан» (50%). Мощность «Полиома» — 218 тыс. т продукции в год, ассортимент — около 100 марок полипропилена. Основное сырье для производства — пропан-пропиленовая фракция — поступает с Омского НПЗ «Газпром нефти». Дистрибуцию готовой продукции на рынке РФ и стран СНГ обеспечивает СИБУР. Выручка ООО «Полиом» в 2018 году составила 14,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд руб.

Оксана Павлова