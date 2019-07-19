ВС Башкирии освободил бывшего начальника тыла Уфимского юридического института от конфискации имущества

Верховный суд Башкирии обязал бывшего начальника тыла Уфимского юридического института МВД России Юрия Вологжанина вернуть в бюджет 1,1 млн руб. дохода, законность которого он не смог доказать. Решение суда было принято по требованию прокурора республики. В 2018 году прокурор обратился в суд с иском о конфискации имущества Юрия Вологжанина, его супруги Светланы и двух несовершеннолетних детей на сумму 6,2 млн руб. — двухкомнатную квартиру площадью 56 кв. м и внедорожника Toyota Land Cruiser, приобретенные в 2014-2015 годах

Юрий Вологжанин с 1996 года занимал руководящие должности в отделе тылового обеспечения Уфимского юридического института, с февраля 2012 до апреля 2018 года работал начальником тыла. Прокуратура в ходе проверки пришла к выводу, что официальный доход сотрудника и его семьи не позволял законно приобрести квартиру и внедорожник. По оценке прокурора, совокупный официальный доход семьи в 2011-2014 годах составил 3,7 млн руб., то есть почти вдвое меньше стоимости сделок с имуществом.

Ответчик в суде предоставил данные о том, что на покупку внедорожника и квартиры (покупалась по договору уступки у компании «Технотраст») использовал также два кредита в «Инвесткапиталбанке» и «Тойота банке», а также собственные сбережения, средства тещи и отца. Прокурор просил отнестись к этим сведениям критически, доказывал, что официальный доход тещи был ниже МРОТ, пенсия отца в размере 23,77 тыс. руб. в месяц. Он также указывал, что Юрий Вологжанин рассчитался с наиболее крупным из двух банковских кредитов менее чем за два года, хотя на свое довольствие в размере 72 тыс. руб. все это время должен был еще содержать жену и двух несовершеннолетних детей.

Также прокурор предоставил суду данные о другой недвижимости семьи, приобретенной ранее — коттедже площадью 170 кв. м, трехкомнатной квартире площадью 61 кв. м, двухкомнатной квартире площадью 44 кв. м — видимо, чтобы подтвердить, что семья живет не по средствам.

Советский райсуд Уфы в 2018 году удовлетворил иск прокурора в полном объеме, обязав конфисковать квартиру и машину в доход государства.

Однако в Верховном суде республики решение было пересмотрено. Юрий Вологжанин на процессе заявил, что кроме довольствия в институте также получал пенсию по выслуге лет (около 2 млн руб. за шесть лет), пенсию по старости, имел личные сбережения (около 2,3 млн руб.), которые хранил дома, так как не доверял банкам. Кроме того, он получил средства за уступку доли в квартире отца, привлек средства родственников на покупку машины и квартиры за счет продажи старой машины тещи.

В итоге, как сообщает прокуратура Башкирии, в суде ответчик обосновал законность основной части трат на покупку квартиры и машины — около 5,1 млн руб. Оставшиеся 1,1 млн руб. он должен заплатить в бюджет.

После прокурорской проверки, в 2018 году, полицейский уволился из института, отмечают в ведомстве. По данным kartoteka.ru, в настоящее время он владеет по 50% в компаниях «Волга +» (розничная торговля) и «Конверс строй» (услуги перевозок).

Ирина Самойлова