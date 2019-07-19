Жителям донских муниципалитетов будут выделять бюджетные средства на коллективные инициативы

Проект закона «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» прошел общественное обсуждение, сообщает управление информационной политики региона. С помощью этого механизма жители муниципалитетов смогут непосредственно участвовать в решении вопросов местного значения. Проект, на который будут выделены бюджетные деньги, определяется путем голосования.

«Идея заключается в том, что граждане выдвигают конкретные проекты, под которые выделяются бюджетные средства. При этом важным условием является личное участие граждан в их реализации", - приводит управление слова замначальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства области Дмитрия Сивака.

Аналогичные законы имеют только четыре субъекта РФ.

Для получения поддержки из областного бюджета физические и юридические лица должны вложить в реализацию проекта 5% от его стоимости. Однако в первый год после принятия закона финансовая доля участия физических и юрлиц в реализации проекта составит всего 1%.

Дарья Голякова