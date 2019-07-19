Air Liquide и Evraz начали строить завод по производству промышленных газов в Новокузнецке

Air Liquide и Evraz приступили к строительству двух воздухоразделительных установок, которые будут поставлять «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке кислород, азот и аргон. Как уточняет пресс-служба правительства Кемеровской области, в строительство Air Liquide инвестирует около 130 млн евро. Старт производства ожидается в 2021 году.

Air Liquide — мировой лидер по производству технических газов, разработке технологий и предоставлению услуг для промышленности. Компания работает в России с 1989 года.

Оксана Павлова