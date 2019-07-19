Назначен новый начальник Миллеровской таможни

На должность начальника Миллеровской таможни назначен полковник таможенной службы Алексей Яковенко, об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Алексею Яковенко 48 лет, он уроженец Ростова-на-Дону. Имеет высшее образование, работает в таможенных органах с 1996 года. С декабря 2008 года — заместитель начальника службы организации таможенного контроля — начальник отдела контроля за таможенным транзитом Южного таможенного управления. Женат, воспитывает двоих сыновей.

До назначения господина Яковенко и.о. начальника Миллеровской таможни с января 2017 года был Игорь Костромин. Сейчас он занимает пост первого заместителя начальника Миллеровской таможни.

Кристина Федичкина