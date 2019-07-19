В Казани из-за «Ночного велофеста» перекроют дороги в ночь с 20 на 21 июля

В Казани в ночь на 21 июля пройдет «Ночной велофест». В этом году в преддверии чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 маршрут будет проходить через объекты Советского района, связанные с рабочими профессиями.

По участкам маршрута «Велофеста» нельзя будет проехать на автомобиле с 22:00 20 июля до 4:00 21 июля. Маршрут пройдет по улицам Николая Ершова, Вишневского, Сибгата Хакима, Чистопольской и мосту Миллениум, а также по проспектам Ямашева, Фатыха Амирхана, Сибирскому тракту, в Дербышках — по улицам Мира, Халезова, Советской, Начальной, Липатова, Тополевой, Главной.

Как писал “Ъ-Казань”, в дни проведения WorldSkills в Казани перекроют ряд улиц.

“Ъ-Казань”