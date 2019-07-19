Повышением цен на колеса Выксунского металлургического завода в 2019 году заинтересовалась ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сочла обоснованным увеличение стоимости железнодорожных колес АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская область, входит в АО «Объединенная металлургическая компания») в период со второго квартала 2017 года до конца 2018 года. Однако рост цен в 2019 году не был связан с увеличением себестоимости товара, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС РФ проверит деятельность предприятия.

Как установила ФАС РФ, триггером роста цен в 2017-2018 годах стали рост спроса и сокращение предложения бывших в употреблении колес. Эти причины не зависели от деятельности ВМЗ, и увеличение стоимости колес было обоснованным – предприятие работало при полной загрузке, на рынке был дефицит.

Однако с апреля 2019 года ВМЗ ежемесячно проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес. Цены победителей процедур оказались в два раза выше, чем в первом квартале года – стоимость одного колеса выросла до 100 тыс. руб. При этом существенных изменений в себестоимости не было обнаружено. «ФАС России рассмотрит действия ВМЗ на предмет нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году»,– сообщает ведомство.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе ВМЗ, предприятие ведет свою деятельность в соответствии с антимонопольным законодательством РФ. Относительно новой проверки на предприятии сообщили следующее: «Вопрос пока не комментируем, так как документов из ведомства пока не получили».

Как ранее сообщал “Ъ”, в конце мая о резком повышении цен на железнодорожные колеса ВМЗ заявили сразу несколько покупателей продукции. Тогда в ОМК соощбили, что цена в 95 тыс. за колесо – не предложение ВМЗ, а полученное в результате торгов среднее предложение и «предложенная максимальная спотовая стоимость цельнокатаного колеса, отражающая существующую на рынке ситуацию высокого спроса, а также сложившуюся именно у этих покупателей острую потребность». Основной объем продукции, по сообщению ОМК, реализуется по более низким ценам.

Анастасия Еремина