Контракт на реконструкцию двух улиц в Уфе за 876 млн рублей получил «Дортрансстрой»

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключит контракт стоимостью 876 млн руб. на реконструкцию улиц 8 марта и Комсомольской с компанией «Дортрансстрой». Как следует из сообщения на сайте госзакупок, компания была единственным участником аукциона и предложила заключить контракт с дисконтом 0,5%.

Подрядчик должен провести реконструкцию улиц на участке от улицы Хадии Давлетшиной до Лесотехникума протяженностью 3,8 км. Здесь планируется расширение дороги за счет сноса нежилых и жилых домов, вырубки деревьев, демонтажа остановок, укладка тактильной плитки, установка систем видеонаблюдения и светофоров. Контракты должны быть исполнены до 20 ноября 2021 года. Это первый этап реконструкции. Контракт на второй этап, стоимостью 301,98 млн руб., в начале июля получило АО «Башкиравтодор».

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В конце июня компания получила контракт мэрии Уфы на строительство первой очереди улицы Нуреева в микрорайоне Глумилино за 166,83 млн руб., в апреле — контракт мэрии стоимостью 290,38 млн руб. на ремонт трассы в аэропорт.

Майя Иванова