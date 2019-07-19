Газовики в ижевской квартире обнаружили тело умершего пять лет назад мужчины

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в квартире по ул. 9 января в Ижевске тела мужчины, умершего примерно пять-шесть лет назад. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, по данным проверки, 18 июля около 10 часов при вскрытии квартиры сотрудники организации, проверяющей исправность газового оборудования, обнаружили тело мужчины, 1966 года рождения, который проживал в данной квартире. Мужчина жил там один, по имеющимся данным, его родственники проживают за пределами Удмуртии.

Давность наступления смерти составляет около пяти-шести лет. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.