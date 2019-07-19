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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре на три дня закроют движение трамваев на улице Аэродромной

В Самаре с 19 по 21 июля включительно закроют движение трамваев на ул. Аэродромной на участке от разворотного кольца возле ТЦ «Аврора» до ул. Тухачевского. Об этом сообщили в МП «ТТУ».

Ограничение движения связано с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы по ул. Волгина. Маршруты трамвая, следующие по ул. Аэродромной, будут скорректированы. Со стороны Безымянки они проследуют до ТЦ «Аврора», со стороны центра города — до разворотного кольца на ул. Тухачевского.

Андрей Сазонов


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