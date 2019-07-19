В Самаре на три дня закроют движение трамваев на улице Аэродромной

В Самаре с 19 по 21 июля включительно закроют движение трамваев на ул. Аэродромной на участке от разворотного кольца возле ТЦ «Аврора» до ул. Тухачевского. Об этом сообщили в МП «ТТУ».

Уважаемые жители г.о.Самара! В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы по ул. Волгина АО «ПТС» закрыто движение трам по ул. Аэродромной от Авроры до ул. Тухачевского с 19.07.2019 до 21.07.2019 включительно. Просим заранее планировать свои маршруты. — ТТУ Самара (@ttusamara) 19 июля 2019 г.

Ограничение движения связано с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы по ул. Волгина. Маршруты трамвая, следующие по ул. Аэродромной, будут скорректированы. Со стороны Безымянки они проследуют до ТЦ «Аврора», со стороны центра города — до разворотного кольца на ул. Тухачевского.

Андрей Сазонов