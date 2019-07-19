Путин прилетит в Магнитогорск после посещения пострадавшей от наводнения Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибудет в Магнитогорск из Иркутской области, где он сегодня осматривает пострадавшие от наводнения район. Сейчас глава государства находится в Братске, где проведет совещание, посвященное мерам ликвидации последствий ЧС, сообщает ТАСС.

В Магнитогорск президент прилетит из Братска. Здесь он собирается запустить в эксплуатацию новую агломерационную фабрику №5 на металлургическом комбинате, побеседовать с рабочими ММК и врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Посещение дома на улице Карла Маркса, пострадавшего от взрыва 31 декабря 2018 года, президент не планирует. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам визит посвящен празднованию Дня металлургов.

Напомним, в результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома. В результате погибли 39 человек. По официальной версии, причиной стал взрыв газа в одной из квартир. СК России продолжает расследование уголовного дела по этому факту, виновные до сих пор не названы.