В Зауралье рассмотрят вопрос создания ассоциации управляющих компаний

Госжилинспекция обратилась к участникам рынка услуг ЖКХ Курганской области с предложением создать Ассоциацию управляющих организаций. С такой инициативой ведомство вышло к бизнесу по поручению врио губернатора Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участникам рынка предложили обсудить вопрос делегирования части полномочий небольших управляющих компаний единым службам заказчика, бухгалтерии и кадров, созданным при ассоциации. Одна из целей рассматриваемого нововведения – создание условий для экономии средств на оплату труда управленцев и наем спецтехники. По мнению начальника Госжилинспекции Владимира Чупахина, появление ассоциации позволит консолидировать профессиональное сообщество сферы ЖКХ для улучшения качества услуг, предоставляемых жителям домов. Объединение сможет давать консультации по юридическим, экономическим, бухгалтерским вопросам, взаимодействию с надзорными и контролирующими органами.