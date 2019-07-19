На Дону ожидаются жаркие выходные

В Ростове и Ростовской области прогнозируют жаркие выходные, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 20 июля, температура воздуха составил +30°С. Днем в регионе ожидается переменная облачность без осадков и северным ветром 2 м/c. Ночью температура упадет до +18°С, ветер сменит направление на северо-восточное и усилится до 3 м/с.

В воскресенье, 22 июля, также будет облачно и без осадков. Температура днем достигнет +31°С, ветер восточный 3 м/с. Ночью похолодает до + 17°С,ветер юго-западный 2 м/с.

На следующей неделе погода останется жаркой и облачной, до +31°С. В среду и четверг возможны кратковременные дожди.

Дарья Голякова