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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани за загрязнение почвы будут судить руководителя крупного предприятия

В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего руководителя крупного предприятия в Крымском районе Краснодарского края. Он обвиняется в хранении химических веществ и отходов с нарушением правил, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки Крымской межрайонной прокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, руководитель предприятия дал указание демонтировать арочный склад, а находящееся там сырье и материалы 1-5 класса опасности с истекшим сроком годности, непригодные для дальнейшего использования, остались под открытым небом без соблюдения необходимых условий хранения. Вред почве причинен на сумму более 400 тыс. руб.

Василий Хитрых


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