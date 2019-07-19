В Новосибирской области сократился оборот оптовой торговли

По итогам шести месяцев 2019 года оборот оптовой торговли в Новосибирской области сократился до 793 млрд руб. Об этом журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров в пятницу.

По его данным, индекс физического объема к 2018 году составил 93,8%. Министр отметил, что анализ причин снижения оборота оптовой торговли пока не проводился. «Это не критичное снижение»,— сказал Андрей Гончаров.

Оборот розничной торговли составил 254,5 млрд руб. «К аналогичному периоду 2018 года индекс — 102,3%. Оборот рынка общественного питания в регионе составил за первое полугодие 2019 года 16,5 млрд руб. Индекс к прошлом году — 112,1%. При этом сводный индекс потребительских цен за полугодие составил 102,4%. Цены на продовольственные товары выросли на 3,4%»,— сказал министр.

По данным Новосибирскстата, оборот оптовой торговли сократился за первое полугодие 2019 года на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оборот розничной торговли в регионе с начала года вырос на 2,3%.

Оксана Павлова