Крупная авария унесла жизни семи человек на трассе в Туве

В Республике Тыва полицейские и следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли семь человек. Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

По данным МВД, 18 июля около 21:30 на 18 км трассы между городом Кызыл и селом Эрзин произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Lada Priora. В результате аварии погибли четыре взрослых человека и три ребенка возрастом от трех до девяти лет. На место приехали бригады скорой помощи, которые экстренно госпитализировали двух выживших пассажиров в больницу. В МЧС добавили, что движение автомобилей по трассе не ограничивалось.

Следственный комитет Тувы начал доследственную проверку, к которой привлек сотрудников своего отдела по расследованию особо важных дел.

Илья Николаев