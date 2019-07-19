Москва расставила акценты перед выборами в Верховную раду

Москва определила своих фаворитов в грядущих парламентских выборах на Украине: за несколько дней до начала голосования Владимир Путин провел встречу с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ее рамках обсуждались мирное урегулирование в Донбассе и цены на газ. Между тем, судя по данным социологов на Украине, партия Медведчука претендует на второе место вслед за «Слугой народа» Владимира Зеленского. Как эта встреча может повлиять на исход голосования? И каков расклад сил? Разбирался Владислав Викторов.

Судя по заявлениям, которые Виктор Медведчук сделал по итогам встречи с Владимиром Путиным, беседа прошла успешно. Российский лидер поддержал план политика — лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по мирному урегулированию в Донбассе. Кроме того, на встрече говорили и о ценах на газ. Владимир Путин отметил, что все достигнутые договоренности Медведчука с премьером Дмитрием Медведевым «волне реализуемы». Он имел в виду предоставление скидки в 25% на газ при прямых закупках у «Газпрома».

Был на этой встречи и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, рассказал журналистам Виктор Медведчук.

Действительно, была встреча с участием Александра Григорьевича Лукашенко. Мы обсудили вопросы мирного урегулирования в Донбассе. Надо делать все для того, чтобы сесть за стол переговоров. Это и есть залог того, чтобы мир воцарился. Как и залог того, чтобы восстановились прагматичные экономические отношения с Российской Федерацией.

Между тем, до выборов в Верховную раду остается всего два дня. И встреча с Владимиром Путиным лидера партии, которая претендует на второе место в парламенте, кажется неуместной. Не навредит ли такой диалог Виктору Медведчуку? Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что переоценивать эту встречу не стоит. По его мнению, сильнее это ударит по позициям Владимира Зеленского — ведь именно он должен был возглавить переговоры по урегулированию отношений с Москвой: «Кремль показательно встретился с Медведчуком, дав сигнал команде Зеленского, что Москва пока предпочитает работать с этой политической силой.

И это, конечно же, сигнал сторонникам украинского президента, которые рассчитывали на то, что он сможет быстро договориться с Путиным».

Что до расклада сил на грядущих выборах, то, несмотря на то, что «Слуга народа» Зеленского и остается безусловным лидером, занять большинство в парламенте у партии вряд ли получится. Значит, ей придется создавать коалицию. Но точно не с Виктором Медведчуком и его единомышленниками, отмечает доцент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Андрей Длигач. По его словам, логично было бы договариваться с партией «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, однако шанс, что она вообще войдет в Раду невелик: «Может состояться альянс партии Порошенко, "Голоса" Вакарчука и "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Есть достаточно высокая вероятность этого. Правда, партия "Голос" сейчас находится на грани. "Батькивщина" также претендует на альтернативу, однако могут сыграть негативную роль политические амбиции Тимошенко, которая видит себя исключительно премьер-министром с расширенными полномочиями, на что не согласится партия "Слуга народа"».

Удачная коалиция важна для Владимира Зеленского еще и потому, что вскоре предстоит выбирать премьер-министра, а это прерогатива Верховной рады. И если оппозиционные партии начнут противодействовать президенту, то, как говорят эксперты, Украина может остаться без реального руководителя страны, ведь именно премьер будет решать многие вопросы, так как у самого Зеленского должного опыта не хватает. Важно это и для начала диалога с Москвой, который не начнется без политической стабильности на Украине, считает профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков: «Если президенту Зеленскому не удастся сформировать правительство на основе устойчивого большинства, то неопределенность в стране снова продлится, или ему придется вступать в коалицию и идти на компромиссы, которые сейчас трудно просчитать».

К слову, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что первым шагом к началу диалога между двумя странами могло стать освобождение журналиста Кирилла Вышинского. 18 июля в администрации украинского лидера заявили, что готовы пойти на это, правда, взамен Москва должна отпустить режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.

Срок ареста Кирилла Вышинского истекает 22 июля. Если до этого момента суд не примет решения о дальнейшей мере пресечения, журналиста должны будут освободить.