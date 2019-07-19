Туристов в Краснодарском крае штрафуют за неуплату курортного сбора

Отдыхающим, посетившим курорты Краснодарского края и отказавшимся платить курортный сбор, начали приходить административные штрафы в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, причиной того, что люди не платят курортный сбор несколько. Во-первых, многие ничего не слышали про это нововведение прошлого года, во-вторых, многие считают, что имеют право быть освобожденными от уплаты сбора, но не могут подтвердить это документально, в-третьих, некоторые не понимают – включен ли курортный сбор в стоимость путевки или нет.

«Туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Конечно, найдутся гостиницы, которые и не будут жаловаться на “уклонистов”. Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в “черный список” неплательщиков для оформления штрафа», – рассказывают представители АТОР.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, курортный сбор в размере 10 руб. за сутки проживания взимается в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор платят совершеннолетние туристы и в официально зарегистрированных объектах размещения. По закону от уплаты освобождаются 19 льготных категорий граждан и жители Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко