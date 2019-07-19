Жительница Челябинска семь раз меняла фамилию, чтобы не оплачивать долг в 300 тыс. рублей

Жительница Челябинска за девять лет семь раз сменила фамилию и отчество, чтобы уйти от оплаты долга в 300 тыс. руб. за просроченные кредиты, транспортные налоги и коммунальные платежи. Всего в отношении женщины велось семь исполнительных производств, сообщили в управлении службы судебных приставов по Челябинской области.

В первый раз женщина поменяла документы, выйдя замуж, а потом стала делать это регулярно. Это осложняло поиск должницы, потому что исполнительные документы были оформлены по разным паспортным данным. Судебным приставам удалось найти женщину по принадлежавшему ей Mercedes 2010 года и указанному в одном из исполнительных документов месту работы. Приехав по адресу, приставы обнаружили припаркованный возле офиса автомобиль. Они не успели его арестовать, и женщина уехала.

Через несколько дней на стоянке появился Infiniti, подаренный должнице мужем. Проследив за автомобилем, приставы установили ее место жительства. Узнав, что сотрудники ФССП по региону будут арестовывать за долги Mercedes супруг женщины оплатил все долги. По его мнению, смена документов жены не связана с попыткой избежать встреч с судебными приставами. Он считает, что 43-летняя супруга несколько инфантильна, что и стало причиной частых смен фамилий и отчеств, но теперь он не позволит ей этого делать, а за ее долговыми историями будет следить лично.